НАБУ задержала мэра Рени Плехова на взятке в $50 тыс. ФОТОрепортаж

Городской голова одного из городов Одесщины и депутат местного совета разоблачен на получении $50 тыс. взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Должностные лица потребовали 100 тыс. долл. США за "содействие" в решении вопроса о выделении земельного участка в аренду под складские помещения. При получении первого транша их разоблачили.

Следственные действия продолжаются. Лиц задерживают в порядке ст. 208. Решается вопрос об извещении им о подозрении. Детали – позже", - говорится в сообщении.

По информации источников, речь идет о городском голове города Рени Игоре Плехове.

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