Новости Фото • Взяточники

НАБУ задержала мэра Рени Плехова на взятке в $50 тыс. ФОТОрепортаж

8 26421
Городской голова одного из городов Одесщины и депутат местного совета разоблачен на получении $50 тыс. взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Должностные лица потребовали 100 тыс. долл. США за "содействие" в решении вопроса о выделении земельного участка в аренду под складские помещения. При получении первого транша их разоблачили.

Следственные действия продолжаются. Лиц задерживают в порядке ст. 208. Решается вопрос об извещении им о подозрении. Детали – позже", - говорится в сообщении.

По информации источников, речь идет о городском голове города Рени Игоре Плехове.

Также читайте: Антикоррупционный суд не стал арестовывать Коболева

НАБУ задержала мэра Рени Плехова на взятке в $50 тыс 01
НАБУ задержала мэра Рени Плехова на взятке в $50 тыс 02
НАБУ задержала мэра Рени Плехова на взятке в $50 тыс 03

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Urs
    та шо ж такое та!
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Невтомні труженики корупційних війск.
  • ьля
    перший в житті хабар - і на тобі, попався. понять і простіть. обмежитись усним зауваженням.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости