Имитировали расстрел гражданских и обворовывали дома в Киевской области: Нацполиция сообщила о подозрении пленному оккупанту и его командиру. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следователи Нацполиции сообщили о подозрении пленному военному РФ и его командиру, которые имитировали расстрел гражданских и обворовывали дома в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Полицейские установили, что в марте 2022 года ефрейтор вооруженных сил Российской Федерации, будучи в должности стрелка-разведчика 1 батальона 104 полка 76 дивизии воинской части 32515, вместе с командиром его отделения и другими военнослужащими РФ зашли на территорию города Ирпень. Российские военные заняли один из частных домов, где развернули штаб оккупационных войск.

На тот момент их задачей было сопровождение военной техники, которая двигалась по лесной дороге в направлении г. Ирпень, и проверка местных жителей. Также россияне начали разграблять указанный дом и соседнии.

"В ходе проведения так называемой "зачистки", указанные военные проникли в один из домов, расположенный неподалеку от их штаба, и обнаружили в нем двух местных жителей. Как рассказал старший следователь по особо важным делам управления организации расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Главного следственного управления НПУ Владимир Гнасевич, под дулами автоматов оккупанты ограничивали передвижение местных и приказали раздеться: "Военные РФ по мотивам нетерпимости к украинскому народу раздели их, били и пытали. Как выяснилось, это были охранник и садовник, работавшие на территории этого домовладения.В дальнейшем один из военнослужащих приставил пистолет к голове потерпевшего и произвел несколько выстрелов рядом с его ухом, имитируя расстрел. Люди просили их не трогать, утверждали что они гражданские и не принимают никакого участия в боевых действиях.В то время военнослужащие РФ вывели их на улицу, где продолжили избивать, повалив на землю, и имитировали расстрел одного из пострадавших из автоматной очереди, когда тот лежал на земле".

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