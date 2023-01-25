В Николаевской области предатель, помогавший оккупантам продавать награбленное имущество украинцев, пытался откупиться от тюрьмы, - СБУ. ФОТО
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Злоумышленником является житель Снигиревки Николаевской области, который после захвата города поддержал российских оккупантов и помогал им продавать награбленное имущество украинцев.
"Сотрудники Службы безопасности задержали коллаборанта в ходе стабилизационных мероприятий после освобождения Николаевской области.
Впрочем, в ходе досудебного расследования фигурант предложил деньги следователю СБУ за "содействие" в избежании уголовной ответственности.
После получения "предложения" офицер украинской спецслужбы сразу доложил об этом своему руководству", – говорится в сообщении.
Как отмечается, правоохранители разоблачили фигуранта на попытке передачи первой части неправомерной выгоды.
На основании задокументированного факта коллаборанту дополнительно уведомлено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Решается вопрос передачи материалов производства в суд.