В Николаевской области предатель, помогавший оккупантам продавать награбленное имущество украинцев, пытался откупиться от тюрьмы, - СБУ. ФОТО

Главное управление внутренней безопасности СБУ предотвратило попытки сторонника Кремля избежать реального срока заключения за сотрудничество с врагом.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Злоумышленником является житель Снигиревки Николаевской области, который после захвата города поддержал российских оккупантов и помогал им продавать награбленное имущество украинцев.

"Сотрудники Службы безопасности задержали коллаборанта в ходе стабилизационных мероприятий после освобождения Николаевской области.

Впрочем, в ходе досудебного расследования фигурант предложил деньги следователю СБУ за "содействие" в избежании уголовной ответственности.

После получения "предложения" офицер украинской спецслужбы сразу доложил об этом своему руководству", – говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители разоблачили фигуранта на попытке передачи первой части неправомерной выгоды.

На основании задокументированного факта коллаборанту дополнительно уведомлено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Решается вопрос передачи материалов производства в суд.

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