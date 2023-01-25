В результате вчерашнего обстрела пгт Двуречная погибли двое гражданских, сегодня оккупанты ударили по Купянску, - прокуратура Харьковской области. ФОТОрепортаж
1 0680
Российские захватчики утром обстреляли из артиллерии Купянск Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.
"25 января 2023 около 7:00 оккупанты в очередной раз произвели артиллерийский обстрел г. Купянск. Разрушены жилые дома и магазин.
В течение 24 января российские военные обстреливали пгт Двуречная Купянского района. Погибли два мирных жителя: 82-летняя женщина и 51-летний мужчина. Повреждены частные домовладения", - говорится в сообщении.