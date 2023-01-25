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На деоккупированной территории Купянщины обнаружена очередная партия российских учебников. ФОТО

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На деоккупированной территории Купянщины обнаружена очередная партия российских учебников. ФОТО
25 января прокурорами Купянской окружной прокуратуры Харьковской области проведен осмотр помещения Петропавловского лицея. Во время осмотра изъята учебная литература страны-агрессора для дошкольного и школьного учебного обучения всего около 500 экземпляров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Как отмечается, среди выявленного – учебники по русскому языку и истории России, а также по другим предметам.

Также выявлены организационно-распорядительные документы по организации работы учебного заведения с оккупационной администрацией.

Российские учебники будут вовлечены в уголовные производства по фактам коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины) как вещественные доказательства.

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Осмотр проводился совместно со следователями Купянского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области.

На деоккупированной территории Купянщины обнаружена очередная партия российских учебников 01
На деоккупированной территории Купянщины обнаружена очередная партия российских учебников 02
На деоккупированной территории Купянщины обнаружена очередная партия российских учебников 03
На деоккупированной территории Купянщины обнаружена очередная партия российских учебников 04

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Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ну це вже "треш'', вони вже там ніби назавжди облаштовуються. Тільки українці з челюстємовними десятки років панькаємося!!!
  • lammer ya
    Як же квапились запустити на "прісаєдіньонних зємлях" конвеєр ідіотів.
  • Anders Steiberg
    Ну что, хороший костер из них получится.. )
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