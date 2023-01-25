На деоккупированной территории Купянщины обнаружена очередная партия российских учебников. ФОТО
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25 января прокурорами Купянской окружной прокуратуры Харьковской области проведен осмотр помещения Петропавловского лицея. Во время осмотра изъята учебная литература страны-агрессора для дошкольного и школьного учебного обучения всего около 500 экземпляров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Как отмечается, среди выявленного – учебники по русскому языку и истории России, а также по другим предметам.
Также выявлены организационно-распорядительные документы по организации работы учебного заведения с оккупационной администрацией.
Российские учебники будут вовлечены в уголовные производства по фактам коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины) как вещественные доказательства.
Осмотр проводился совместно со следователями Купянского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области.