Рашисты накрыли массированным огнем Берислав, есть двое погибших, трое раненых. ФОТО
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Российская армия массированным огнем накрыла Берислав Херсонской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале экс-глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в середине дня россияне целенаправленно атаковали место массового скопления людей. Вражеские снаряды попали в местный продуктовый магазин, в котором находились люди.
"Из-за российского обстрела погибли два человека. Трое местных жителей получили ранения разной степени тяжести. Их госпитализировали в медучреждение, где врачи оказывают им необходимую помощь", - сообщает он.
Напомним, вчера Ярослав Янушевич был уволен с должности главы Херсонской ОВА.