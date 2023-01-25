Рашисты накрыли массированным огнем Берислав, есть двое погибших, трое раненых. ФОТО

Российская армия массированным огнем накрыла Берислав Херсонской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале экс-глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в середине дня россияне целенаправленно атаковали место массового скопления людей. Вражеские снаряды попали в местный продуктовый магазин, в котором находились люди.

"Из-за российского обстрела погибли два человека. Трое местных жителей получили ранения разной степени тяжести. Их госпитализировали в медучреждение, где врачи оказывают им необходимую помощь", - сообщает он.

Напомним, вчера Ярослав Янушевич был уволен с должности главы Херсонской ОВА.

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