Рашисты ударили из "Градов" по Авдеевке, повреждены многоэтажки, - ОВА. ФОТОрепортаж
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Враг снова обстрелял Авдеевку в Донецкой области. Повреждены многочисленные многоэтажки.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Очередной обстрел Авдеевки – повреждены многоэтажки. Сегодня днем россияне нанесли очередной удар по жилым кварталам Авдеевки из Градов - город страдает от обстрелов каждый день и уже фактически уничтожен до основания. Авдеевка уже девятый год остается нашим форпостом в Донецком направлении, а с начала полномасштабного вторжения находится под непрерывным огнем", - говорится в сообщении.
Кириленко напоминает, что это – одна из самых горячих точек на фронте.
"Все гражданские, не задействованные в работе критической инфраструктуры, должны покинуть город. Сохраните свою жизнь и здоровье – эвакуируйтесь!", – обращается он к жителям города.