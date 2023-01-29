За прошедшие сутки россияне убили 4 гражданских в Донецкой области. Еще 17 человек получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
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Российские военные в течение 28 января убили 4 гражданских жителей Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"За 28 января россияне убили 4 жителей Донетчины: 3 в Константиновке и 1 в Бахмуте. Еще 17 человек в области получили ранения", говорится в сообщении.
Глава ОВА отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.