Воин Олег Симороз, подорвавшийся на противотанковой мине и потерявший обе ноги, показал фото через 3 месяца реабилитации. ФОТО

Воин Олег Симороз, потерявший на войне обе ноги и к которому приходила в палату глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, чтобы выяснить отношения по поводу законопроекта о градостроительстве ее авторства, показал фото через три месяца прохождения реабилитации.

Как передает Цензор.НЕТ, фото он опубликовал в Фейсбуке.

"Между этими фото ровно 3 месяца…

На первом я борюсь за жизнь, а на втором я уже активно работаю над реабилитацией", - написал он.





Кроме того, Симороз поблагодарил всех за поддержку.

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Напомним, 17 декабря глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк пришла в палату к военному и юристу Олегу Симорозу, который подорвался на противотанковой мине и потерял обе ноги. Шуляк собиралась обсудить резонансное сообщение Симороза, в котором тот раскритиковал ее законопроект о градостроительстве 5655, ранее принятый Верховной Радой.

Симороз написал: "…мне до сих пор сложно поверить, что глава правящей партии "слуг" ворвалась ко мне в военный госпиталь, чтобы выяснять отношения с военнослужащим, который оставил свои две ноги на Донбассе и находится в тяжелом состоянии. Но это произошло".

Народная депутат Галина Янченко написала заявление на выход из партии "Слуга народа" из-за поступка Шуляк.

Позже глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк обнародовала определенные объяснения своих действий на фоне скандала с бойцом Олегом Симорозом, к которому приходила в палату выяснять отношения через законопроект о градостроительстве ее авторства.

В свою очередь, Симороз назвал "извинения" Шуляк перед ним "просто отвратительным фарсом и издевательством".