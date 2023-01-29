За прошедшие сутки россияне активно обстреливали Угледар, Авдеевку, в результате удара по Константиновке погибли 3 человека, - ОВА. ФОТОрепортаж
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате вчерашнего удара по Константиновке погибли 3 человека, ранены 14. Повреждены 7 многоэтажек, 7 гаражей и гостиница. На Волновахском направлении под обстрелами Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Богоявленко - без жертв", - говорится в сообщении.
На Донецком направлении под вражеским огнем оказалось Курахово. В результате 4 артобстрелов в городе повреждено 7 многоэтажек и 10 частных домов, здания 2 медицинских учреждений. Рашисты нанесли ракетный удар по сельхозпредприятию в Константинополе. В Авдеевке ночью шли хаотические обстрелы - информация о пострадавших не поступала.
"На Горловском направлении 1 человек убит и 1 ранен в Бахмуте; поврежден многоэтажка. Еще 1 человек погиб в Парасковеевке Соледарской ТГ. Повреждены частные дома в Торецке и 9-этажка в Нью-Йорке. Под периодическими обстрелами — окрестности Часовоярской ТГ", - сообщил Кириленко.
На Лисичанском направлении под огнем Звановка и Переездное Звановской ТГ и Северск и Серебрянка Северской ТГ.