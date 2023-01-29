За прошедшие сутки россияне активно обстреливали Угледар, Авдеевку, в результате удара по Константиновке погибли 3 человека, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские захватчики 28 января продолжили обстрелы населенных пунктов Донецкой области по всей линии фронта.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате вчерашнего удара по Константиновке погибли 3 человека, ранены 14. Повреждены 7 многоэтажек, 7 гаражей и гостиница. На Волновахском направлении под обстрелами Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Богоявленко - без жертв", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении под вражеским огнем оказалось Курахово. В результате 4 артобстрелов в городе повреждено 7 многоэтажек и 10 частных домов, здания 2 медицинских учреждений. Рашисты нанесли ракетный удар по сельхозпредприятию в Константинополе. В Авдеевке ночью шли хаотические обстрелы - информация о пострадавших не поступала.

"На Горловском направлении 1 человек убит и 1 ранен в Бахмуте; поврежден многоэтажка. Еще 1 человек погиб в Парасковеевке Соледарской ТГ. Повреждены частные дома в Торецке и 9-этажка в Нью-Йорке. Под периодическими обстрелами — окрестности Часовоярской ТГ", - сообщил Кириленко.

На Лисичанском направлении под огнем Звановка и Переездное Звановской ТГ и Северск и Серебрянка Северской ТГ.

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