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Военные ВСУ прибыли в Великобританию осваивать танки Challenger 2. ФОТО

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Украинские танкисты прибыли в Великобританию для начала учений с Challenger 2

Об этом говорится в сообщении минобороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские танкисты прибыли в Великобританию для начала подготовки к продолжению борьбы с Россией.

Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2 вместе со странами-партнерами, демонстрируя силу поддержки Украины на международном уровне", - говорится в сообщении.

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Военные ВСУ прибыли в Великобританию осваивать танки Challenger 2 01
Военные ВСУ прибыли в Великобританию осваивать танки Challenger 2 02

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Топ комментарии

  • tigrazloy c30c71cb
    В нас жінки навіть батареями САУ керують, чому ти думаєш, що вони з челенжером не впораються?
  • Leshek
    Англичане очень хорошие преподаватели , в конце 90-х проходил у них курсы по эксплуатации и ремонту морской РЛС "Кельвин Хьюз" . Понимая , что для слушателей английский язык не родной, они просто " разжевывали " и максимально доступно излагали материал. А уж наши смышленые ребята приложат максимум усилий для овладения новой техникой. Хай щастить!
  • Javelina Bayraktarivna
    Так якщо хочеш, то і тебе випустять. У Британію, Норвегію, США на навчання, тільки потім не ний, коли тебе відправлять під Бахмут.
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