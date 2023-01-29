Зеленский почтил память Героев Крут. ФОТО

В День памяти Героев Крут президент Владимир Зеленский почтил память павших в борьбе за независимую Украину во время Украинской революции 1917-1921 годов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, на Аскольдовой могиле в Киеве глава государства возложил цветы к памятному кресту Героям Крут.

Президент отметил, что, чествуя память Героев Крут, мы помним свою историю, гордимся, благодарим и поддерживаем украинскую армию и вместе приближаем победу.

По данным ОП, в церемонии также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

Цветы к памятному кресту возложили также курсанты военных учебных заведений, в частности, Национальной академии сухопутных войск имени гетьмана Петра Сагайдачного, Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, Института Военно-Морских сил Национального университета "Одесская морская академия", Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут, Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Также смотрите: Особо хочу отметить подразделения, защищающие Донетчину, - Зеленский. ВИДЕО

Прозвучал Государственный гимн Украины, после чего воины почетного караула прошли торжественным маршем у памятного креста Героям Крут.





