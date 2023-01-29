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Зеленский почтил память Героев Крут. ФОТО

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В День памяти Героев Крут президент Владимир Зеленский почтил память павших в борьбе за независимую Украину во время Украинской революции 1917-1921 годов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, на Аскольдовой могиле в Киеве глава государства возложил цветы к памятному кресту Героям Крут.

Президент отметил, что, чествуя память Героев Крут, мы помним свою историю, гордимся, благодарим и поддерживаем украинскую армию и вместе приближаем победу.

По данным ОП, в церемонии также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

Цветы к памятному кресту возложили также курсанты военных учебных заведений, в частности, Национальной академии сухопутных войск имени гетьмана Петра Сагайдачного, Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, Института Военно-Морских сил Национального университета "Одесская морская академия", Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут, Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

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Прозвучал Государственный гимн Украины, после чего воины почетного караула прошли торжественным маршем у памятного креста Героям Крут.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Перефарбувався хамелеон який називав Україну порноактрисою.
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Та нічого він там не перефарбувався.Просто грає роль патріотичного президента по завченому сценарію.Ось що буває,якщо не розумієш про що мова або забуваєш слова.
    "Бабін Яр, передайте всем кто там погибли привет" (с) В. Зеленський
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