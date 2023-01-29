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Хозяин и двое гостей угорели на Киевщине из-за генератора в гараже. ФОТО

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В частном доме в Княжичах обнаружили тела 45-летнего хозяина и двух его гостей: 51-летнего мужчину и 48-летней женщины.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным, трагедия произошла из-за установки генератора в гаражном помещении, которое примыкало к дому и имело плохую вентиляцию", - написал он в телеграм-канале.

Полицейские Броварского управления устанавливают все обстоятельства.

"Призываю всех четко следовать инструкциям по эксплуатации отопительных приборов и других систем питания. Заботьтесь о своей жизни и здоровье и о своих близких людях!" – добавил Небытов.

Хозяин и двое гостей угорели на Киевщине из-за генератора в гараже 01
Хозяин и двое гостей угорели на Киевщине из-за генератора в гараже 02

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Топ комментарии

  • dmitrij suur
    Вроде бы все было сделано правильно, даже глушитель на улице, чтобы не беспокоить соседей. Наверняка разъединилось соединение генератора с выхлопопной трубой, там вибрация, нужен резонатор, гибкое жаропрочное соединение.
  • sergej gorin
    Українці, це ви ,чи це кацапи зібрались? Це трагедія, ви свої ********** ,як кацапня над своїми же знущаєтесь вже мертвих людей.
  • Яр Холодний
    А що-б та "виведена подалі труба" дала? Двигун-то стоїть усередині гаража! І "газує" він а не "труба" ТОму й забороняють їх ставить всередині приміщень і якість того "газовідведення" ніхто не оцінював - бо там "самопал"
    Мені цікаво інше - а ЩО робили двоє чоловіків та жінка тривалий час у гаражі? Мабуть двигун перебирали! Поснули п"яні - та й по тому
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