Раненые солдаты без нижних конечностей по несколько часов ждут в общей очереди за справкой в военных медучреждениях, - воин Откович. ФОТО

Раненые солдаты без нижних конечностей ждут в общей очереди за справкой по несколько часов в медицинских учреждениях.

Об этом сообщил в фейсбуке воин Мирослав Откович, передает Цензор.НЕТ.

"Так быть не должно. Раненые солдаты без нижних конечностей стоят в общей очереди за справкой по несколько часов. Этот кусок бумаги требует жестокая и неумолимая военная бюрократическая машина. Я, со своим прооперированным мениском, на левом колене, облокотился на костыль и молча смотрел за происходящим", - говорится в сообщении.

По его словам, поликлиника открывается в девять утра, в 7.30 здесь уже людно.

"Пол девятого в списках в регистратуру уже был шестидесятым, в очереди к хирургу тринадцатый. Электронной очереди не существует. Все на листочке в клетку. А для того, чтобы попасть в последний кабинет, там где выписывают документы ВЛК, моя фамилия оказалась под номером 502!!!", - отмечает военнослужащий.

Далее он дословно публикует диалог, состоявшийся в этих стенах:

– Вы первый день? - не без иронии спрашивает молодой парень в хорошо сшитом тактическом костюме болотного цвета.

- Да.

– А я уже 21 день в очереди стою, у меня 8 врачей!

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"Через три часа выпал мой счастливый тринадцатый номер. Захожу к хирургу. Кладу на стол выписку после операции. Он смотрит и говорит – хорошо. Вот эту и эту справку сделайте копию и возьмите фото 3#4. Тогда приходите снова. Я побелел, это значит, что стоять придется до начала. Снова пройти регистратуру, чтобы заново попасть в "проходные" списки, придется прийти уже в понедельник. Я вспомнил о парне, который здесь уже 21 день и понял почему. Отступать некуда. Быстро нахожу среди бумаг какую-нибудь старую справку, тут же руками отрываю из нее собственное фото, копию бежит делать друг. Если бы не он, будь сам - уже бы проиграл этот армейский квест", - продолжает воин.

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Откович добавляет, что друг вернулся быстрее, чем дотлевшая сигарета. Хирург оформил документы и отправил его в следующий кабинет, где он в очереди – 502 (!). По его словам, отдать справку на подпись повезло здесь только потому, что не все пришли вовремя.

"Поймите, меня, как и всех остальных, здесь никто не лечит! Никто не осматривает! Здесь нет диагностики! Есть только всемогущая подпись под бумажкой. Нужно что-то менять. Нужна децентрализация. Не могут все бригады региона везти бойцов в одно учреждение. Предстоит способ усовершенствовать процесс выдачи справки, сделать его электронным, как и запись на прием. Обеспечить необходимое количество медицинского персонала, развернуть дополнительные информационные стенды. Поставить куллер с водой и дать возможность измерить давление. Это элементарные вещи, которые не требуют значительных средств", - пишет он, напоминая, что в военные учреждения за справками приходят те, кто пошел воевать по собственному желанию, но сюда попал поневоле.

"Для тяжелых раненых требуется больше уважения и простого комфорта. Здесь даже лифт не работает, поэтому лестница с первого и на верхние этажи напоминает спортивные соревнования паралимпийцев. Кто читает и может повлиять – задумайтесь. Так быть не должно. Из этой ситуации возникает огромное социальное напряжение, большинству из нас уже скоро возвращаться на фронт", - резюмирует Откович, добавляя, что ситуация типична для большинства военных медучреждений.