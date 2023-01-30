Враг ударил ракетой по Харькову и обстреливает приграничные области, - ОВА. ФОТОрепортаж

Вчера около 23:00 враг нанес по Харькову очередной ракетный удар. Предварительно с ЗРК С-300. Ракета попала в 4-х этажный жилой дом в Киевском районе. Разрушены верхние этажи и крыша дома, произошел масштабный пожар.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, к сожалению, погибла пожилая женщина. Еще 3 жителя дома получили ранения. В 3:20 пожар был ликвидирован. Спасательные работы на месте продолжаются.

Также Синегубов информирует, что за прошедшие сутки враг обстреливал пограничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области. Под огнем врага были Купянск, Волчанск, Стрелечье, Двуречная и другие города и села. Повреждены частные дома, магазины, хозяйственные постройки.

По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, в Купянске в результате вражеского обстрела ранения получил 41-летний мужчина. Его состояние средней тяжести.

"На линии столкновения продолжаются боевые действия. Наши защитники продолжают давать отпор российским оккупантам. Верим в ВСУ и поддерживаем наших героев. Украина победит!", - резюмирует глава региона.

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