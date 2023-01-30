В результате обстрела Часова Яра ранен 1 человек, россияне били по Угледару, Константиновке и Соледарской громаде, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские захватчики не прекращают обстрелы Донецкой области, ранен 1 человек и повреждены дома.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"На Волновахском направлении под обстрелами Угледар, Новоукраинка и Пречистовка – никто не пострадал.

На Донецком направлении Курахово 5 раз подверглось обстрелам - повреждены 5 частных домов. Единичные обстрелы зафиксированы в Авдеевке и Марьинской громаде - без жертв.

На Горловском направлении 1 человек ранен в Часов Яру - россияне попали вблизи детсада и на территорию предприятия. Также накануне утром россияне обстреляли промзону в Константиновке. В Соледарской громаде повреждены 2 дома в Васюковке и несколько домов в Парасковеевке - информация о пострадавших не поступала.

На Лисичанском направлении зафиксировано 2 прилета по Торскому Лиманской громады, под огнем - окрестности Северской и Звановской общин, без жертв", - говорится в сообщении.

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