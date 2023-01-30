Направлен в суд обвинительный акт в отношении командира отряда Нацгвардии РФ по Чеченской Республике, который взял в заложники и допрашивал несовершеннолетнего в Киевской области. ФОТО

Ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении командира мобильного отряда особого назначения Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии по Чеченской Республике по факту взятия в заложники и применения пыток к гражданскому населению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Расследованием установлено, что обвиняемый во время оккупации пгт Бабинцы Бучанского района Киевской области вместе с сослуживцами в одном из домов проводил незаконный допрос несовершеннолетнего парня.

Как отмечается, угрожая потерпевшему оружием, он потребовал сообщить о местонахождении военнослужащих ВСУ и представителей теробороны.

"Обвиняемый заставил несовершеннолетнего выйти из дома на улицу, где, по его приказу, военнослужащие РФ схватили парня. Они приставили к горлу нож и, угрожая огнестрельным оружием, продолжили допрос", - говорится в сообщении.

После этого посадили парня в бронированный автомобиль и возили по населенному пункту, требуя предоставить информацию об ВСУ.

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Досудебное расследование – ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.