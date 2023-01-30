За неделю из портов Большой Одессы вышли 18 судов с 664 тыс. тонн продовольствия. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины в Фейсбуке.
В частности, 60 тысяч тонн пшеницы отправлено в Кению, 56 тысяч тонн – в Бангладеш, 60 тысяч тонн украинского масла – в Индию.
"Сохраняется критически низкий показатель выхода судов из портов – 2,5 судна в сутки. Это показатель, который был еще в начале работы "Зерновой инициативы", когда объемы экспорта были незначительны. В то же время количество судов, проходящих инспекцию в Босфоре и получающих разрешение двигаться под загрузку в украинские порты, также не превышает 3 судов в сутки", - говорится в сообщении.
В Босфоре российская сторона в СКЦ продолжает блокировать реализацию инициативы и искусственно увеличивать очередь с судов.
По состоянию на сегодняшний день 117 судов ожидают проведения инспекции в территориальных водах Турции (92 – западнее в порты под загрузку, а 25 – уже с агропродукцией). За прошедшую неделю состоялось только 20 инспекций при минимально необходимых 84.
Тормозится также регистрация судов для участия в инициативе: из более чем 80 заявленных судов ежедневно россияне без объяснения причин регистрируют в среднем только 2-3 судна.
В портах Большой Одессы под обработкой 21 судно. На них загружают около 1 миллиона тонн украинской агропродукции. По "зерновому коридору" двигаются только 3 судна под загрузку.
Сообщается также, что с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 687 судов, экспортировавших 18,9 миллионов тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки. При стабильном функционировании "зернового коридора" этот показатель должен составить более 28 миллионов тонн.