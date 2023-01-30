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Премьер Эстонии Каллас плела маскировочные сетки для ВСУ: "Каждый может помочь Украине победить". ВИДЕО+ФОТО

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Премьер Эстонии Кая Каллас плела маскировочные сетки для украинских защитников.

Об этом она сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Доброта эстонского народа в его поддержке Украина стала действительно трогательной. Женщины из города Сауэ – одни из многих по всей Эстонии, которые регулярно собираются, чтобы сделать маскировочные сетки для защитников Украины. Они любезно научили меня своему ремеслу. Каждый может помочь Украине победить", – отметила она.

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Премьер Эстонии Каллас плела маскировочные сетки для ВСУ: Каждый может помочь Украине победить 01
Премьер Эстонии Каллас плела маскировочные сетки для ВСУ: Каждый может помочь Украине победить 02

Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А ви можете уявити щоб таке робив наш прем'єр?
  • Нина Лабунская
    Зате Наш колишній прем'єр гончарук взагалі на самокаті катався по кабінетах... Правда це єдине, чим він запам'ятався...не рахуючи збитковості його "керівництва" для України...
  • Александр Алекс de6e56ae
    Гарна жінка! До речі, подруга ще однієї симпатичної прем'єрки Санни Марін. А тепер порівняйте зі старими маразматичними уйобіщами з Кремля - путіним, лавровим, шойгу та іншими дегенератами. Прогресивне майбутнє проти потворного минулого
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