Премьер Эстонии Каллас плела маскировочные сетки для ВСУ: "Каждый может помочь Украине победить". ВИДЕО+ФОТО
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Премьер Эстонии Кая Каллас плела маскировочные сетки для украинских защитников.
Об этом она сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Доброта эстонского народа в его поддержке Украина стала действительно трогательной. Женщины из города Сауэ – одни из многих по всей Эстонии, которые регулярно собираются, чтобы сделать маскировочные сетки для защитников Украины. Они любезно научили меня своему ремеслу. Каждый может помочь Украине победить", – отметила она.