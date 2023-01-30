Премьер Эстонии Каллас плела маскировочные сетки для ВСУ: "Каждый может помочь Украине победить". ВИДЕО+ФОТО

Премьер Эстонии Кая Каллас плела маскировочные сетки для украинских защитников.

Об этом она сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Доброта эстонского народа в его поддержке Украина стала действительно трогательной. Женщины из города Сауэ – одни из многих по всей Эстонии, которые регулярно собираются, чтобы сделать маскировочные сетки для защитников Украины. Они любезно научили меня своему ремеслу. Каждый может помочь Украине победить", – отметила она.

Также читайте: За то, что уничтожено Россией, должна платить сама РФ, - премьер Эстонии Каллас



