В Херсонской области эксгумировали тело местной жительницы, расстрелянной в спину военными РФ. ФОТО

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры совместно со следователями полиции и криминалистами провели эксгумацию и осмотр тела мирной жительницы Станиславской территориальной громады Херсонской области.

Об этом в телеграм-канале сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.



По данным следствия, в марте 2022 года во время оккупации села Широкая Балка военная армия РФ расстреляла женщину на одной из улиц за ее проукраинскую позицию и несогласие с действиями оккупантов. Он открыл огонь из автоматического оружия в спину местной жительницы.



От огнестрельных ранений женщина погибла на месте. Позже ее похоронили односельчане в садике.



Тело гражданской направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.



Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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