Задержан российский агент, который готовил ракетный удар по электроподстанциям на западе Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В первую очередь его интересовали локации и технические характеристики местных электроподстанций.
"Полученные сведения планировал передать врагу для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинским объектам энергетики. Впрочем, сотрудники СБУ помешали этим планам - своевременно уличили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали при попытке передачи оккупантам разведданных со своего смартфона", - говорится в сообщении.
По данным следствия, предателем оказался житель Кременецкого района, которого российская спецслужба завербовала после начала полномасштабного вторжения.
В поле зрения агрессора попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно обнародовал через соцсети.
По данным СБУ, для выполнения враждебных задач агент объезжал местность, устанавливал местонахождение украинских энергообъектов и фиксировал их координаты.
В качестве коммуникации с ФСБ использовал специально созданный Телеграм-канал.
Во время обыска у злоумышленника изъят телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.
Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенное в условиях военного положения).
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
Следственно-оперативные действия проводили киберспециалисты и следователи СБУ Тернопольской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.