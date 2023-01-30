Задержан российский агент, который готовил ракетный удар по электроподстанциям на западе Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности разоблачили агента ФСБ в Тернопольской области. Приспешник агрессора собирал информацию о размещении объектов критической инфраструктуры и особенностях их работы на территории западных регионов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В первую очередь его интересовали локации и технические характеристики местных электроподстанций.

"Полученные сведения планировал передать врагу для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинским объектам энергетики. Впрочем, сотрудники СБУ помешали этим планам - своевременно уличили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали при попытке передачи оккупантам разведданных со своего смартфона", - говорится в сообщении.

По данным следствия, предателем оказался житель Кременецкого района, которого российская спецслужба завербовала после начала полномасштабного вторжения.









В поле зрения агрессора попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно обнародовал через соцсети.

По данным СБУ, для выполнения враждебных задач агент объезжал местность, устанавливал местонахождение украинских энергообъектов и фиксировал их координаты.

В качестве коммуникации с ФСБ использовал специально созданный Телеграм-канал.

Также смотрите: Задержан российский агент, пытавшийся устроиться в Сумской ОВА, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время обыска у злоумышленника изъят телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенное в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Следственно-оперативные действия проводили киберспециалисты и следователи СБУ Тернопольской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.