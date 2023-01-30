Новости Фото • Война

Задержан российский агент, который готовил ракетный удар по электроподстанциям на западе Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

10 69024
Сотрудники Службы безопасности разоблачили агента ФСБ в Тернопольской области. Приспешник агрессора собирал информацию о размещении объектов критической инфраструктуры и особенностях их работы на территории западных регионов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В первую очередь его интересовали локации и технические характеристики местных электроподстанций.

"Полученные сведения планировал передать врагу для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинским объектам энергетики. Впрочем, сотрудники СБУ помешали этим планам - своевременно уличили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали при попытке передачи оккупантам разведданных со своего смартфона", - говорится в сообщении.

По данным следствия, предателем оказался житель Кременецкого района, которого российская спецслужба завербовала после начала полномасштабного вторжения.

Задержан российский агент, который готовил ракетный удар по электроподстанциям на западе Украины, - СБУ 01
Задержан российский агент, который готовил ракетный удар по электроподстанциям на западе Украины, - СБУ 02
Задержан российский агент, который готовил ракетный удар по электроподстанциям на западе Украины, - СБУ 03
Задержан российский агент, который готовил ракетный удар по электроподстанциям на западе Украины, - СБУ 04

В поле зрения агрессора попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно обнародовал через соцсети.

По данным СБУ, для выполнения враждебных задач агент объезжал местность, устанавливал местонахождение украинских энергообъектов и фиксировал их координаты.

В качестве коммуникации с ФСБ использовал специально созданный Телеграм-канал.

Также смотрите: Задержан российский агент, пытавшийся устроиться в Сумской ОВА, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время обыска у злоумышленника изъят телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенное в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Следственно-оперативные действия проводили киберспециалисты и следователи СБУ Тернопольской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Ігор Тумак 861d690f
    Прихожанин почаївської лаври
  • Юрій Ан 612fed4e
    Дуже дивно, що затримали.
    Перебував пару тижнів у Тернопільській області.
    Повз хату регулярно, кожні 30 хвилин снував ********** форд.
    Куди не піду, скрізь його бачу.
    Окружна, центральна, воєнкомат, вокзал, електростанція.
    Через пару днів я не витримав, підійшов до патруля та звернув увагу.
    І що ви думаєте.
    Через деякий час вони мені повідомили, що все в ажурі, в нього паспорт України і авто не крадене.
    Тобто, агент має мати при собі військовий квиток РФ та іздити на краденому авто, що б його затримали.
  • Tommy Lee
    Вам мабуть не відомо скільки у Львові живе кацапні -- нащадків нквд-истів? В Тернополі те саме. Приїхали в кацапському обозі після 1939р.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости