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"До последнего отводил самолет от жилых зданий": 27 января в Донецкой области погиб украинский пилот Даниил Мурашко. ФОТО

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Во время выполнения боевого задания в Краматорском районе Донецкой области 27 января погиб пилот Даниил Мурашко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 299 бригады тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова.

Как отмечается, самолет Мурашко был подбит вражеским истребителем.

До последнего отводил самолет от жилых зданий: 27 января в Донецкой области погиб украинский пилот Даниил Мурашко 01

"Увидев вблизи населенный пункт Шабельковка, пилот несмотря на малую высоту полета, до последней секунды пытался отвести самолет от жилых зданий. В связи с этим потерял высоту, не смог безопасно катапультироваться и погиб смертью Героя.
За проявленные в защите государственных интересов личные мужество и отвагу, укрепление обороноспособности и безопасности Украины майор Мурашко Даниил Геннадьевич командованием воинской части представлен к присвоению звания "Герой Украины" (посмертно)", – говорится в сообщении.

Мурашко с первого дня полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации добросовестно и мужественно выполнял все поставленные боевые задачи, проявлял при этом героическую преданность военному делу, патриотизм и безупречное служение Украинскому народу, был преданным товарищем и ярким примером для военнослужащих нашей части.

С 24 февраля 2022 года по 27 января 2023 года он совершил 141 боевой вылет. В сложных условиях противодействия противовоздушных средств и истребителей противника уничтожил около 70 единиц бронированной техники, более 80 автотранспортных средств, примерно 30 автоцистерн горюче-смазочных материалов, около 600 "особей" живой силы противника. Благодаря умелым действиям неоднократно осуществлял вывод авиационной техники из-под авиационных и ракетных ударов противника.

За выдающиеся достижения в борьбе с врагом награжден орденами Богдана Хмельницкого всех трех степеней.

До последнего отводил самолет от жилых зданий: 27 января в Донецкой области погиб украинский пилот Даниил Мурашко 02

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Топ комментарии

  • растуди
    Слава Герою і вічна пам'ять.
  • stavr
    ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
  • Вася Шевченко f77d76ba
    НАЗАВЖДИ В НЕБЕСАХ... ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!
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