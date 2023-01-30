Петиция о лишении Бойко звания Героя: Шмыгаль не нашел достаточных оснований, - ЧЕСТНО. ДОКУМЕНТ

Премьер-министр Денис Шмыгаль не нашел достаточно оснований для применения персональных санкций в отношении одного из лидеров запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Юрия Бойко.

Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос Движения ЧЕСНО, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, петиция о немедленном лишении фигуранта Реестра госпредателей Юрия Бойко звания "Героя Украины", которую подал лейтенант ВСУ Андрей Гайдай, собрала более 26 тысяч голосов украинцев.

Президент 9 декабря обратился к главе Правительства Денису Шмыгалю с просьбой проанализировать наличие обоснованных оснований для применения персональных ограничительных мер к Бойко. Почти через месяц Денис Шмыгаль направил ответ Владимиру Зеленскому о том, что недостаточно оснований для применения санкций в отношении Юрия Бойко.

Юрий Бойко уже после полномасштабного вторжения России в Украину, 26 февраля, включался в эфир главного пропагандиста Кремля Владимира Соловьева. Вместе с пропагандистом иронизировал над трагической ситуации в стране и подачей информации украинскими СМИ.

Отметим, что в Верховной Раде проголосован за основу законопроект №6163 авторства более 40 нардепов от всех фракций и групп (кроме экс-ОПЗЖ), предусматривающий введение механизма о лишении госнаград лиц, публично поддержавших аннексию Крыма, оправдывающих оккупацию украинских территорий, публично отрицающих вооруженную агрессию России против Украины, популяризирующих руководство государства-агрессора и т.д.

Также сообщалось, что в Верховной Раде ІХ созыва есть трое нардепов, имеющих звание Героя Украины: один из лидеров запрещенной пророссийской ОПЗЖ Юрий Бойко и двое боевых военных - экс-командующий Десантно-штурмовым войсками ВСУ, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по нацбезопасности и генерал-лейтенант Михаил Забродский ("Европейская солидарность") и экс-командир 5-й БТГ 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Игорь Герасименко ("Слуга народа").

Звание Героя Бойко присвоил Леонид Кучма в 2004 году, когда он возглавлял НАК "Нафтогаз" и договорился о газовых задолженностях перед Россией и Туркменистаном.

Также читайте: Петиция о лишении Бойко из ОПЗЖ звания Героя Украины набрала 25 тыс. подписей

Летом 2004 года Кучма отметил Бойко орденом "Держава" и присвоил звание Героя Украины. В указе это сформулировано так: "за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса, многолетний самоотверженный труд".