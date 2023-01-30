Курахово под обстрелом, ранен 1 человек, - ОВА. ФОТОрепортаж
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Курахово в Донецкой области снова под обстрелом - ранен 1 человек.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня днем россияне попали в жилой квартал - повреждены 5-этажка, 2-этажка и 3 частных дома. Курахово почти ежедневно страдает от вражеских обстрелов - россияне целенаправленно уничтожают город и убивают гражданских. За каждое свое преступление они непременно понесут справедливое наказание". – говорится в сообщении.