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США отправили в Украину 60 БМП Bradley. ФОТО

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Соединенные Штаты направили партию из 60 боевых машин пехоты Bradley в Украину.

Об этом сообщило Транспортное командование вооруженных сил США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Груз, включающий более 60 Bradley, на прошлой неделе покинул Норт-Чарльстон, штат Южная Каролина, они предоставят украинским силам дополнительные наступательные и оборонительные возможности", - говорится в сообщении.

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Указывается, что Транспортное командование вооруженных сил США доставляет в Украину первую партию боевых машин пехоты Bradley в рамках пакета военной помощи на сумму $2,85 млрд, о которой было объявлено ранее в январе.

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Всего согласно сообщениям Пентагона, Украина получит в распоряжение ВСУ 109 единиц таких БМП.

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    дякуємо Америка !!!!!
  • Йцу Кенг 07b0c614
    IanMatveev @ian_matveev 2 ч
    Противотанковый дрон ВСУ!
  • три - пятнадцать
    сподіваюсь вже в хаті.
    ніхто наперед такі новини не дає.
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