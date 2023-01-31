Зеленский наградил премьер-министра Дании Фредериксен орденом княгини Ольги. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский наградил премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен орденом княгини Ольги I степени.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для меня, безусловно, высокая честь, реализовать сегодня еще одно важное решение, решение отметить госпожу премьер-министра государственной наградой - орденом княгини Ольги I степени", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что эта награда символизирует, что Украина всегда будет благодарна Дании и лично Мэтте Фредериксен и ее команде за поддержку в борьбе Украины с российской агрессией.

Читайте также: Дания не исключает передачи танков Украине, - премьер Фредериксен