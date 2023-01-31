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Зеленский наградил премьер-министра Дании Фредериксен орденом княгини Ольги. ФОТО

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Президент Украины Владимир Зеленский наградил премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен орденом княгини Ольги I степени.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Зеленский наградил премьер-министра Дании Фредериксен орденом княгини Ольги 01

"Для меня, безусловно, высокая честь, реализовать сегодня еще одно важное решение, решение отметить госпожу премьер-министра государственной наградой - орденом княгини Ольги I степени", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что эта награда символизирует, что Украина всегда будет благодарна Дании и лично Мэтте Фредериксен и ее команде за поддержку в борьбе Украины с российской агрессией.

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Топ комментарии

  • Voc Vox
    за что зэ-четыреждыУклонисту было памятник ставить?какие такие заслуги перед Украиной у него были?уничтоженая ракетная програма и незакупка артилерийских снарядов а также остановленный укроборонпром?
  • Orest Levko f177db9f
    Це можна і треба підтримати. А от ордени княгині Ольги Мосійчук і Могилевській - питання!
    Зеленський дорвався підписувати - ось і підписує. Головний по нагородах в ОП - Єрмак.
  • Voc Vox
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