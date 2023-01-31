Рашисты нанесли удар по Мировской громаде на Никопольщине, есть повреждения, - облсовет. ФОТО

Ночью армия РФ нанесла удар по Мировской громаде в Никопольском районе Днепропетровщины. Враг бил из тяжелой артиллерии, выпустив около десяти снарядов.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, как следствие - три частных жилых дома повреждены, также задело два хозяйственных сооружения и линии электропередач. Обследование территорий обстрелов продолжается. Люди невредимы.

"В других районах области в течение ночи было тихо. Отключения электроэнергии продолжаются по установленным графикам отключений", - говорится в сообщении.







Читайте также: Россия очень хочет какого-нибудь большого реванша. Думаю, она его начала, - Зеленский