Сообщено о подозрении депутату ОПЗЖ, сдавшему за 6 тыс. грн позиции ВСУ в Северске, - Офис генпрокурора. ФОТО

Руководителем Донецкой областной прокуратуры сообщено о подозрении депутату Северского городского совета Бахмутского района в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в октябре 2022 года депутат от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" согласился сотрудничать с представителем военизированного формирования, имеющим отношение к Генеральному штабу ВС РФ.

Следуя указаниям оккупантов, подозреваемый направлял данные о местах расположения подразделений ВСУ в г. Северске, а после обстрелов города уточнял результаты прилетов.

"За свою "работу" на государство-агрессора он получил "вознаграждение" в сумме около 6000 грн. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование – ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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