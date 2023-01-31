Сообщено о подозрении депутату ОПЗЖ, сдавшему за 6 тыс. грн позиции ВСУ в Северске, - Офис генпрокурора. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По данным следствия, в октябре 2022 года депутат от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" согласился сотрудничать с представителем военизированного формирования, имеющим отношение к Генеральному штабу ВС РФ.
Следуя указаниям оккупантов, подозреваемый направлял данные о местах расположения подразделений ВСУ в г. Северске, а после обстрелов города уточнял результаты прилетов.
"За свою "работу" на государство-агрессора он получил "вознаграждение" в сумме около 6000 грн. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование – ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.