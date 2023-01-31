Ночь на Донетчине: россияне били по Угледару, Авдеевке, Курахову, ранены 3 человека, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские военные за прошлые сутки обстреляли несколько громад Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

На Волновахском направлении 30 января под вражеским огнем оказалась Угледарская громада. Россияне 4 раза обстреляли Новоукраинку, вели интенсивный огонь в Угледаре. Информация о пострадавших не поступала.

"На Донецком направлении накануне днем 1 человек ранен в Курахове - в городе повреждены 2 многоэтажки и 3 частных дома. Ночью и утром произошли 2 артобстрела Авдеевки - без жертв".

На Горловском направлении россияне нанесли ракетный удар по Иванополью Константиновской громады - повреждены 3 частных дома. Еще 2 дома повреждены в окрестностях Часового Яра. В Соледарской громаде напряженная ситуация: поврежден 1 дом в Васюковке и несколько домов в Парасковеевке. В Торецке россияне обстреляли здание шахты - без пострадавших", - говорится в сообщении.

Всего за сутки россияне ранили 3 жителей Донетчины.

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