Ночь на Донетчине: россияне били по Угледару, Авдеевке, Курахову, ранены 3 человека, - ОВА. ФОТОрепортаж
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
На Волновахском направлении 30 января под вражеским огнем оказалась Угледарская громада. Россияне 4 раза обстреляли Новоукраинку, вели интенсивный огонь в Угледаре. Информация о пострадавших не поступала.
"На Донецком направлении накануне днем 1 человек ранен в Курахове - в городе повреждены 2 многоэтажки и 3 частных дома. Ночью и утром произошли 2 артобстрела Авдеевки - без жертв".
На Горловском направлении россияне нанесли ракетный удар по Иванополью Константиновской громады - повреждены 3 частных дома. Еще 2 дома повреждены в окрестностях Часового Яра. В Соледарской громаде напряженная ситуация: поврежден 1 дом в Васюковке и несколько домов в Парасковеевке. В Торецке россияне обстреляли здание шахты - без пострадавших", - говорится в сообщении.
Всего за сутки россияне ранили 3 жителей Донетчины.