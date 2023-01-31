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В преддверии визита Путина в Волгоград на въезде в город поставили дорожные знаки с надписью "Сталинград". ФОТО

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В преддверии визита Путина в Волгоград на въездах в город дорожные знаки "Волгоград" временно заменены на знаки "Сталинград".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Волгоградские местные власти в 2013 году приняли решение возвращать городу название Сталинград на десять дней в году. Это происходит в частности 2 февраля – в День завершения Сталинградской битвы.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что Путин посетит Волгоград на этой неделе.

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В преддверии визита Путина в Волгоград на въезде в город поставили дорожные знаки с надписью Сталинград 01
В преддверии визита Путина в Волгоград на въезде в город поставили дорожные знаки с надписью Сталинград 02

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  • Kucher
    Довбанутим не має спокою.
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