Разоблачено руководство Житомирской таможни на коррупционных схемах, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности совместно ГБР разоблачила коррупционную схему на Житомирской таможне. Механизм заключался в незаконном ввозе в Украину автомобилей. Противоправная деятельность дельцов нанесла государственному бюджету ущерб более чем в 20 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По имеющимся данным, преступный механизм был налажен руководителями одного из таможенных постов области. Задокументировано, что они помогали импортировать иностранные скорые без уплаты установленных таможенных платежей.

Как свидетельствуют материалы производства, осенью 2020 года представители столичной компании-импортера переправили в Украину 26 автомобилей медпомощи и оформили их хранение в режиме "таможенный склад". Эта норма предусматривает пребывание транспортного средства на территории таможенных логистических центров без уплаты налогов и сборов в течение 1 года", – говорится в сообщении.

По истечении этого срока авто должны растаможить с перечислением соответствующих платежей в госбюджет или вернуть в страну-экспортер.

Впрочем, таможенники "договорились" с коммерсантами совершить фиктивный реэкспорт "скорых" для искусственного продления срока их безвозмездного пребывания в Украине.

Установлено, что должностные лица проводили по документам так называемый "повторный заезд" через границу, но на самом деле иностранные транспортные средства оставались на таможенном складе Житомирской области.

За это время коммерсанты подыскивали покупателей на импортируемый товар и реализовывали его после растаможки по "минимальной" ставке.

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По данным СБУ, для этого вносили в таможенные декларации искусственно заниженную стоимость зарубежных авто, а таможенники "не замечали" это несоответствие с реальной суммой.

На основании собранных доказательств заместителю начальника таможенного поста и руководителю отдела таможенного оформления поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

По инициативе Службы безопасности и Государственного бюро расследований более 20 автомобилей скорой помощи с полным медицинским оборудованием, на которые был наложен арест, переданы на нужды ВСУ.

Мероприятия по разоблачению сделки проводились сотрудниками СБУ Житомирской области совместно с Главным следственным управлением Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.