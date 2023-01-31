Бывшему работнику РАЭС объявлено о подозрении за оправдывание российской агрессии, - СБУ. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу СБУ.
"Очередным поклонником рашистских зверств стал бывший работник РАЭС, который в запрещенной соцсети публично глорифицировал действия захватчиков и распространял антиукраинские нарративы российских пропагандистов.
Как установили следователи СБУ региона, злоумышленник неоднократно выражал поддержку т.н. "ЛНР/ДНР" и дискредитировал военнослужащих Украины, защищающих нашу страну от захватнических действий РФ", - говорится в сообщении.
Подозреваемый в социальных сетях выражал свое восхищение действиями Рамзана Кадырова и Дмитрия Медведева. В ходе проведенного санкционированного обыска по месту жительства сторонника "русского мира" была изъята компьютерная техника и мобильный телефон, которые использовались для распространения антиукраинских материалов.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 436-2 УК Украины "Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников".