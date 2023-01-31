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Бывшему работнику РАЭС объявлено о подозрении за оправдывание российской агрессии, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безопасности Украины разоблачила бывшего работника Ровенской атомной электростанции, оправдывающего действия российских захватчиков..

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу СБУ.

"Очередным поклонником рашистских зверств стал бывший работник РАЭС, который в запрещенной соцсети публично глорифицировал действия захватчиков и распространял антиукраинские нарративы российских пропагандистов.

Как установили следователи СБУ региона, злоумышленник неоднократно выражал поддержку т.н. "ЛНР/ДНР" и дискредитировал военнослужащих Украины, защищающих нашу страну от захватнических действий РФ", - говорится в сообщении.

Подозреваемый в социальных сетях выражал свое восхищение действиями Рамзана Кадырова и Дмитрия Медведева. В ходе проведенного санкционированного обыска по месту жительства сторонника "русского мира" была изъята компьютерная техника и мобильный телефон, которые использовались для распространения антиукраинских материалов.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 436-2 УК Украины "Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников".

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Бывшему работнику РАЭС объявлено о подозрении за оправдывание российской агрессии, - СБУ 01
Бывшему работнику РАЭС объявлено о подозрении за оправдывание российской агрессии, - СБУ 02
Бывшему работнику РАЭС объявлено о подозрении за оправдывание российской агрессии, - СБУ 03
Бывшему работнику РАЭС объявлено о подозрении за оправдывание российской агрессии, - СБУ 04
Бывшему работнику РАЭС объявлено о подозрении за оправдывание российской агрессии, - СБУ 05
Бывшему работнику РАЭС объявлено о подозрении за оправдывание российской агрессии, - СБУ 06

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Топ комментарии

  • Александр Алекс de6e56ae
    І оцей дегенерат живе в Рівному. Хоча якщо пригадати, що кацапів завжди заселяли на окуповані території, то нічого дивного. Скільки досі кацапських виродків у Прибалтійських країнах, Казахстані, Молдові, і у нас, звичайно. А де кацап - там його непереборне бажання принести так званий 'русскій мір'.
  • Андрій Саган
    Кстати,а где она сейчас? Наверное выехала как беженка куда то в Испанию и лежит на пляже загорает на награбленные в Украине деньги и на деньги которые получала от кацапов за содействие
  • Агамемнон
    Судя по всему, бывшая военная совковая свинособака...
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