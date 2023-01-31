С воином "Азова" Игорем Линдюком попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Сегодня, 31 января, в Михайловском златоверхом монастыре в Киеве простились с погибшим военнослужащим Линдюком Игорем Васильевичем (Егерем).
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По данным из открытых источников, старший лейтенант, командир боевой снайперской группы группы разведки специального назначения ОЗСН "Азов" Игорь Линдюк 23.03.2022 во время выполнения боевого задания получил ранения, несовместимые с жизнью.
Линдюк награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).
ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук