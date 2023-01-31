С воином "Азова" Игорем Линдюком попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 31 января, в Михайловском златоверхом монастыре в Киеве простились с погибшим военнослужащим Линдюком Игорем Васильевичем (Егерем).