СБУ задержала двух российских агентов, которые сдавали ФСБ позиции ВСУ и вербовали новых информаторов. ФОТО

Двоим мужчинам, которые сдавали ФСБ месторасположение складов с боеприпасами и боевые позиции ВСУ, сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

"Одним из них оказался житель Харьковщины, которого в начале полномасштабного вторжения завербовал кадровый сотрудник российской спецслужбы. Вскоре агент выехал в Сумскую область как внутренне перемещенное лицо и мобилизовался в ряды ВСУ, где проводил разведывательно-подрывную деятельность против Украины. После военкомата его направили в учебный центр в Житомирской области", - говорится в сообщении.

Находясь на территории учреждения, он собирал персональные данные инструкторов по боевой подготовке, а также скрыто "изучал" систему охраны военного объекта. Впоследствии мобилизованный был передислоцирован в составе подразделений украинских войск на территорию Донецкой области.

На востоке Украины его интересовали места базирования и маршруты перемещения боевых подразделений ВСУ в районах Славянска и Краматорска.

К преступной деятельности он привлек своего земляка, который после 24 февраля прошлого года вместе с ним переехал в Сумы как внутренне перемещенное лицо, а впоследствии - в Одесскую область. Согласившись на предложение российского агента, его приспешник получил соответствующий инструктаж и начал разведывать места базирования подразделений Сил обороны в причерноморском регионе. В первую очередь, он пытался выявить склады с артиллерийским вооружением и боеприпасами украинских войск.

Оба злоумышленника передавали собранные сведения агрессору через закрытые каналы связи в виде электронных координат с подробным описанием близлежащей местности. В "зоне особого внимания" были бывшие военные и женщины, проживавшие в прифронтовых районах на юге и востоке Украины.

Контрразведчики Службы безопасности задержали обоих предателей на попытках очередной передачи захватчику закрытых сведений.

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