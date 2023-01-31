Россияне обстреляли Бахмут из артиллерии: Погибли 2 человека, в том числе несовершеннолетний парень. Известно о 4 раненых. ФОТОрепортаж

Российские захватчики ударили по Бахмуту в Донецкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"В сплошные руины превратили российские оккупанты когда-то уютный город Бахмут. Уже несколько месяцев подряд оккупанты методично и целенаправленно бьют по Бахмуту, убивают его жителей.

Сегодняшний день, к сожалению, не исключение: 2 человека погибли в результате очередного артобстрела, который произошел несколько часов назад. Один из погибших – несовершеннолетний парень. Кроме того, сейчас известно еще о 4 раненых гражданских. Повреждения получила аптека.

Россияне равняют Бахмут с землей, убивая всех, до кого могут дотянуться", - говорится в сообщении.

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