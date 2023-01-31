Последствия обстрела жилого массива Бахмута российскими оккупантами. ФОТОрепортаж
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Российские оккупанты ударили артиллерией по жилому массиву в Бахмуте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"31 января 2023 года вооруженные силы РФ из ствольной артиллерии обстреляли жилой массив в г. Бахмут. В результате обстрела погибли мужчина и 12-летний мальчик. Ранения разной степени тяжести получили пять горожан. Пострадавшим предоставляется квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В результате обстрела российскими оккупантами повреждены здания магазинов и аптек и другие сооружения. В настоящее время точное количество пострадавших уточняется.