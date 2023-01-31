Канадско-украинская фундация закупила 50 генераторов для Министерства энергетики, 60 - для больниц и 46 для семей ветеранов. ФОТОрепортаж

На прошлой неделе в Украину были доставлены дополнительные специальные генераторы по запросу Министерства энергетики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое оборудование бригады министерства используют в ремонте поврежденной российскими ракетами энергосистемы.

"Полсотни специальных электрогенераторов с легкими мачтами закуплены для того, чтобы усилить способность ремонтных бригад в Украине. Пока российские террористические войска продолжают уничтожать энергетическую инфраструктуру, украинские энергетики и в день, и ночью чинят сети", - говорит глава Канадско-украинской фундации (CUF) Виктор Гетьманчук.

Также 60 генераторов были приобретены фондом для украинских больниц. Распространение генераторов сейчас происходит вместе с общественной организацией "Инициатива Е+". Работники организации уже доставили генераторы в больницы, наиболее нуждающиеся в помощи.

46 генераторов будут доставлены семьям ветеранов войны с помощью международной гуманитарной организацииGlobal Medic, которая сотрудничает с фондом в направлении доставки продуктовых наборов.

Приобретение и доставка генераторов осуществляется в рамках работы Комитета по гуманитарной помощи, совместного проекта Канадско-Украинскоq Фундации (КУФ) и Конгресса Украинцев Канады (КУК).

С января 2022 года по декабрь 2022 года гуманитарным объединением было осуществлено пособия на сумму $22,9 млн. канадских долларов. По данным Канадско-Украинской Фундации, за это время донорские переводы совершили более 40 тысяч канадцев.





