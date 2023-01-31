Стефанчук и Макрон обсудили поставки вооружения Францией для ВСУ. ФОТО

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук во время визита в Париж провел встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы ВР в фейсбуке.

"Поблагодарил прежде всего за решение об усилении Украины передовыми системами ПВО, а также предоставление танков и бронетранспортеров. Именно это дало толчок другим государствам сделать аналогичные шаги.

Очень много говорили об оружии. Оружии для Украины! Для нас важно получить современные виды вооружения, которые позволят Украине победить в этой войне. Обозначил потребности наших ВСУ", - сообщил Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция предполагает вероятность поставки Украине боевых истребителей, - Макрон

Как заверил Макрон, если Франция обещает помощь - она ее оказывает, а между анонсом и предоставлением оружия уходит немного времени, добавил спукер Совета.

Собеседники также обсудили "формулу мира" президента Зеленского и вопрос справедливых репараций от РФ. "В этом вопросе Франция солидарна с Украиной", - отметил Стефанчук.

Также читайте: Франция передаст Украине еще 12 САУ "Caesar", - министр обороны Лекорню