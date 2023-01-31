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Стефанчук и Макрон обсудили поставки вооружения Францией для ВСУ. ФОТО

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Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук во время визита в Париж провел встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы ВР в фейсбуке.

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"Поблагодарил прежде всего за решение об усилении Украины передовыми системами ПВО, а также предоставление танков и бронетранспортеров. Именно это дало толчок другим государствам сделать аналогичные шаги.

Очень много говорили об оружии. Оружии для Украины! Для нас важно получить современные виды вооружения, которые позволят Украине победить в этой войне. Обозначил потребности наших ВСУ", - сообщил Стефанчук.

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Как заверил Макрон, если Франция обещает помощь - она ее оказывает, а между анонсом и предоставлением оружия уходит немного времени, добавил спукер Совета.

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Собеседники также обсудили "формулу мира" президента Зеленского и вопрос справедливых репараций от РФ. "В этом вопросе Франция солидарна с Украиной", - отметил Стефанчук.

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Топ комментарии

  • Юрій Вінгорськи
    і Макрон такий чемний, тому не спитав
    а чому ти паскуда, розпустив ВР на канікули, на цілих 1,5 місяця за 2 місяця до війни???
    ми ж попереджали що ***** нападе.....
  • Вячеслав Шатров
    ну хоть не съели Макрона на переговорах, и то хорошо
  • Вячеслав Шатров
    ладно, шутки шутками, а помощь от Франции идет очень серьезная, спасибо большое союзникам!
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