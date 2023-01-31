Оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области, повреждены электросети, - облсовет. ФОТО

Во вторник, 31 января, российские военные атаковали два района в Днепропетровской области. В результате вражеских обстрелов была повреждена линия электропередач.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"День частых воздушных тревог. Для Днепропетровской области он прошел без ракетных ударов, впрочем, все равно неспокойно: два района области подверглись артиллерийским обстрелам", - говорится в сообщении.

Лукашук продолжил: "Около полудня армия России ударила из тяжелой артиллерии по Марганецкой громаде на Никопольщине. Как следствие - изуродовано здание частного предприятия и электросети. Люди целы. К вечеру россияне обстреляли Мировскую ТГ. Информация о последствиях уточняется.

Синельниковский район также попал под вражеский огонь: там оккупанты ударили по территории Великомихайловской громады. Перебили линии электропередач, из-за чего более трехсот семей остались без света.

К счастью, обошлось без пострадавших. В других районах Днепропетровщины было тихо.

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