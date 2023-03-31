Россияне обстреляли из артиллерии Авдеевку: двое погибших, среди них 5-месячный младенец. ФОТОрепортаж (обновлено)
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне обстреляли Авдеевку из артиллерии - погибли два человека, из них один ребенок 2022 года рождения. Еще два человека - ранены. Был поврежден частный дом. Террористы", - говорится в сообщении.
"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, вечером 31 марта 2023 года оккупационные войска РФ совершили артиллерийский обстрел г. Авдеевки.
Снаряд страны-агрессора попал в частный дом, где проживала семья местных жителей. В пламени, охватившем дом, погибли 69-летняя женщина и ее 5-месячный внук.
По предварительным данным, ранения также получили мать и отец малыша, которые находились во дворе. В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются.
На месте работают правоохранители и спасатели.
Прокуроры продолжают принимать все надлежащие и возможные меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", - сообщила впоследствии прокуратура Донецкой области.