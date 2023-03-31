Судья из Ровенской области разоблачен на взятке 1100 долл., - НАБУ. ФОТО
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31 марта 2023 НАБУ и САП при содействии Главного управления Национальной полиции Житомирской области разоблачили судью одного из районных судов Ровенщины и адвоката-посредника на получении взятки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
По данным следствия, судья через адвоката просил гражданина предоставить 1100 дол. за закрытие дела о вождении в нетрезвом состоянии, которое находилось у него на рассмотрении.
Сразу после получения средств они были разоблачены.
Предварительная правовая квалификация – ч.3 ст.368 УК Украины. В настоящее время продолжаются следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении.