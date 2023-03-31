Нидерланды передали Украине 11 собак-саперов. ФОТОрепортаж

Полиция Киевской области приняла в пятницу 11 собак, прошедших в Нидерландах обучение по поиску взрывчатки.

Об этом говорится в сообщении полиции Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 31 марта, за содействием благотворительного фонда Говарда Баффета в Кинологический центр полиции Киевщины приехали 11 служебных собак.

Кроме бельгийских овчарок малинуа, на этот раз также передали и две немецкие. Все они прошли отбор и начальный курс тренировки в кинологическом центре Police Dogs Centre в Нидерландах по направлению поиска взрывчатых веществ и оружия.

"С прошлого года мы тесно сотрудничаем с ведущими кинологическими центрами Европы благодаря фонду Говарда Баффета. Сегодня мы получили дополнительно 11 новых собак, из которых 9 бельгийских и 2 немецких овчарки. Они будут служить на Киевщине, помогать людям и обеспечивать порядок", - отметил Андрей Небытов.

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После обучения служебные собаки будут переданы специальным подразделениям полиции Киевской области с целью привлечения их в специальных операциях, а также на прифронтовых территориях для помощи по разминированию, обнаружению незаконного перемещения и хранения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

Недавно фонд Говарда Баффета передал кинологам Киевщины четыре специализированных автомобиля для комфортной перевозки служебных собак. Они уже активно используются в повседневной службе, противодействии преступности и обеспечении общественной безопасности и порядка на территории Киевщины.















