Украинские военные под руководством инструкторов из Британии отработали действия в патруле и построении боевых порядков. ФОТОрепортаж

Инструкторы Вооруженных сил Великобритании отработали с военнослужащими ВСУ действия в патруле и построение боевых порядков. Обучение проходит в рамках курса базовой общевойсковой подготовки для украинских военных на территории Британии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

На занятиях подробное внимание уделяется размещению личного состава, оборудованию пунктов обогрева, укрытия и маскировки, ведению наблюдения, обнаружению разведывательных признаков расположения противника.







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На практике, после теоретического изложения, отработаются действия наблюдателя при ведении наблюдения, изучении местности, местных предметов и противника, осуществляется и индивидуальная маскировка военнослужащего и его маскировка на местности.





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Также независимо от погоды, ведь каждый военнослужащий снабжен водонепроницаемой одеждой, практикуется порядок действий в патруле и построение боевых порядков.