Украинские военные под руководством инструкторов из Британии отработали действия в патруле и построении боевых порядков. ФОТОрепортаж
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Инструкторы Вооруженных сил Великобритании отработали с военнослужащими ВСУ действия в патруле и построение боевых порядков. Обучение проходит в рамках курса базовой общевойсковой подготовки для украинских военных на территории Британии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.
На занятиях подробное внимание уделяется размещению личного состава, оборудованию пунктов обогрева, укрытия и маскировки, ведению наблюдения, обнаружению разведывательных признаков расположения противника.
На практике, после теоретического изложения, отработаются действия наблюдателя при ведении наблюдения, изучении местности, местных предметов и противника, осуществляется и индивидуальная маскировка военнослужащего и его маскировка на местности.
Также независимо от погоды, ведь каждый военнослужащий снабжен водонепроницаемой одеждой, практикуется порядок действий в патруле и построение боевых порядков.