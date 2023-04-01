За минувшие сутки россияне обстреляли громады Донецкой области, в Авдеевке погиб 5-месячный младенец, - ОВА. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска продолжили обстреливать громады Донецкой области по всей линии фронта. Нанесены 5 ракетных ударов по Дружковке.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Накануне россияне нанесли 5 ракетных ударов по Дружковке - ранен 1 гражданский, повреждено здание банка, корпус учебного заведения, магазин, миникотельная и 2 многоквартирных дома. На месте работают городские службы – ликвидируют последствия.

На Волновахском направлении под обстрелами Угледар и Новоукраинка – без жертв.

На Донецком направлении ночью и утром россияне стреляли по Авдеевке: трижды из артиллерии и 1 раз из Градов – в городе погибло 2 человека, в том числе 5-месячный ребенок, повреждены дома на 6 улицах. Периодические артобстрелы зафиксированы в Марьинке и Красногоровке.

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На Горловском направлении известно еще про одну многоэтажку, поврежденную в Бахмуте. В Соледарской громаде под обстрелами Орехово-Васильевка и Миньковка. Громко было в окрестностях Часовоярской и Торецкой громад.

На Лисичанском направлении многочисленные обстрелы в Северске и Серебрянке, также три снаряда прилетели в Торское Лиманской громады

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