Дело Татарова было закрыто в апреле прошлого года. ДОКУМЕНТ

Уголовное производство по завладению средствами Национальной гвардии, где фигурировал заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров, было закрыто в апреле 2022 года.

Об этом Bihus.Info сообщили в Офисе генерального прокурора в ответ на запрос, передает Цензор.НЕТ.

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Напомним, с 2017 года НАБУ расследует возможные злоупотребления и хищение денег при строительстве жилья для Нацгвардии. Строительство вела компания "Укрбуд" Максима Микитася. По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и принадлежащая экс-нардепу компания-застройщик "Укрбуд" заключили соглашение, согласно которого на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний. Микитась подтвердил совершение преступления заместителем председателя ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова была сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

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18 декабря 2020 тогдашний руководитель САП Максим Грищук подписал подозрение заместителю председателя. Детективы НАБУ и САП вручили подозрение Татарову. Сам Татаров поначалу пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". Позже добавил, что санкции на его задержание никто не давал.

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря тогдашний директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело заместителя главы ОП Олега Татарова в СБУ.

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30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

26 декабря 2022 стало известно, что САП и НАБУ завершили следствие по делу растраты 18 миллионов гривен во время строительства квартир для военнослужащих. В совершении служебного подлога и растрате средств подозревают бывший директор департамента капитального строительства Минобороны, являющигося депутатом одного из областных советов, и его сообщника директора фирмы-застройщика.