Словакия поддерживает украинское войско так, как это сегодня возможно, - Резников встретился с коллегой из Братиславы Надем. ФОТО

Министр обороны Украины Алексей Резников и глава Минобороны Словацкой Республики Ярослав Надь во время встречи обсудили эксплуатацию и модернизацию артиллерийского вооружения, предоставляемого Словакией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны.

В ходе встречи Резников и Надь обсудили вопросы эксплуатации артиллерийского вооружения, его модернизацию с учетом опыта боевых действий, обучение украинских воинов и расширение программ подготовки для разных военных специальностей.

Резников поблагодарил правительство, народ Словакии и лично Ярослава Надя за переданную военную помощь ВСУ, в том числе самолеты Миг-29, которые с другими средствами будут защищать украинское небо.

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"Словацкая Республика – одна из тех дружественных стран и наших соседей, которые искренне помогают Украине и уважают наш суверенитет. Мы помним все добрые дела с первых дней полномасштабной вооруженной агрессии. Сейчас для нас также важным является следующее направление – эксплуатация и модернизация артиллерийского вооружения, которое дает Словакия. Среди приоритетов – обучение наших воинов и расширение программ подготовки. Мы ценим военную помощь, которую оказывает нам народ Словацкой Республики для того, чтобы Украина выстояла и победила в этой войне", – подчеркнул министр обороны Украины.

Резников и Надь пообщались с воинами ВСУ. Представители иностранной делегации услышали из первых уст об опыте применения западного вооружения, в частности словацкого производства, в боевых условиях.

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Глава Минобороны Словацкой Республики выразил восхищение украинскими военнослужащим и отметил их героизм, отвагу и настоящий боевой дух.

"Словацкая Республика поддерживает украинское войско так, насколько это сегодня возможно. Как министр обороны приложу максимум усилий, чтобы артиллерийские системы совершенствовались, ведь мы тоже изучаем предоставленную вами информацию с фронтов войны. Это правда, что лучший тест или испытание – это поле боя. Желаю всем украинским воинам сил, мужества и верю, что Украина победит, потому что вы боретесь за правду, родную страну, свои дома и близких. Весь мир с вами – мужественными украинцами. И мы, словаки, сделаем все, чтобы ускорить победу Украины", – заверил Надь.

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За оказание Украине всесторонней помощи во время вооруженной агрессии России и плодотворное сотрудничество с украинским оборонным ведомством Резников наградил Надя отличием МО Украины – медалью "За развитие военного сотрудничества".

"Верю, что наше дальнейшее сотрудничество будет максимально эффективным. Победим вместе страну-оккупанта, потому что держим один фронт", - подчеркнул Резников.

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