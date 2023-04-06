Во Львове приступили к демонтажу самовольно возведенной церкви УПЦ МП. ФОТО
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6 апреля в Сиховском районе Львова начали разбирать самовольно возведенную церковь святого Владимира УПЦ МП.
Об этом на своей Facebook-странице сообщил заместитель городского головы Львова по вопросам градостроительства Любомир Зубач, передает Цензор.НЕТ.
"Громада ПЦУ осуществляет благоустройство территории, забирая имеющиеся незаконные конструкции сооружения московского патриархата на Сихове", - говорится в сообщении.
Заместитель мэра отметил, что работы начались после молитвы священника Православной церкви Украины.
"Полиция обеспечивает порядок. Надеемся, обойдется без провокаций", – добавил Зубач.