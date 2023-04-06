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Во Львове приступили к демонтажу самовольно возведенной церкви УПЦ МП. ФОТО

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6 апреля в Сиховском районе Львова начали разбирать самовольно возведенную церковь святого Владимира УПЦ МП.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил заместитель городского головы Львова по вопросам градостроительства Любомир Зубач, передает Цензор.НЕТ.

"Громада ПЦУ  осуществляет  благоустройство территории, забирая имеющиеся незаконные конструкции сооружения московского патриархата на Сихове", - говорится в сообщении.

Заместитель мэра отметил, что работы начались после молитвы священника Православной церкви Украины.

"Полиция обеспечивает порядок. Надеемся, обойдется без провокаций", – добавил Зубач.

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Во Львове приступили к демонтажу самовольно возведенной церкви УПЦ МП 01
Во Львове приступили к демонтажу самовольно возведенной церкви УПЦ МП 02
Во Львове приступили к демонтажу самовольно возведенной церкви УПЦ МП 03

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Членінців замінили куполами.
    Кацапська релігія у всьому однакова. Суть в ній - рабство.
    Який там Господь і християнство
  • Bob Fayn
    достаточно одной спічкі
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ого. Самовільно зведена ціла церква? В нас паркан біля хати поставиш , то наступного дня муніципали прилетять-давай показуй дозвіл!
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