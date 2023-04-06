Команда канадских саперов в Польше обучает украинских военных. ФОТОрепортаж

Команда канадских саперов в Республике Польша обучает украинским военным навыкам преодоления минной угрозы на поле боя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"Пока идет война России, украинские военные и гражданские лица сталкиваются с взрывной угрозой на поле боя. Отряд канадских боевых саперов под командованием лейтенанта Жака помогает Украине справиться с минной угрозой на поле боя в рамках учебной операции Вооруженных сил Канады UNIFIER", - сообщил Павлюк.

Как отмечается, команда канадских саперов в Польше учит украинских военных многим навыкам, необходимым для выживания и выносливости. Военнослужащие Вооруженных Сил Канады находятся на территории Польши, чтобы использовать свой опыт и научить украинских воинов и обеспечить их оперативную готовность.

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