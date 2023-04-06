Сутки на Донетчине: обстрелы из "Ураганов" Алексеево-Дружковки, авиаудар по Угледару, артобстрелы Марьинки и Красногоровки, погибшие и раненые, - ОВА. ФОТОрепортаж
Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Накануне утром россияне обстреляли Алексеево-Дружковку из Ураганов — погибло 2 человека, ранены 4. На Волновахском направлении Угледар потерпел авиаудар — без жертв", - говорится в сообщении.
В течение суток оккупанты обстреляли Марьинку, Красногоровку и Авдеевку.
"На Горловском направлении известно о 2 погибших и 2 раненых гражданских в Бахмуте - к тотальным разрушениям в городе добавились повреждения детсада, 2 частных домов и 3 многоэтажек. В Соледарской общине повреждены 4 многоквартирных дома, 2 частных дома и магазин в Никифоров" дома - в Васюковке. Под обстрелами - окрестности Часовоярской и Торецкой общин", - добавил Кириленко.
На Лисичанском направлении состоялся массированный артобстрел Звановки — повреждены школа, дом культуры, магазин и более 20 частных домов. В Северске повреждены дома на двух улицах.