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В оккупированном Мариуполе захватчики запустили производство бетонных оборонительных сооружений и укреплений для блиндажей, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

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В Мариуполе российские оккупанты увеличили количество транспортируемых "зубов дракона". Кроме того, запустили их производство на бетонных заводах

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

К "зубам дракона" также добавились бетонные укрепления для блиндажей. Теперь все это частично складывается в районе перекрестка ул. Куприна и пр. Мира (фактически на территории "Невского") и челночным способом перевозится маршрутами Мариуполь-Мангуш-Берядское направление или Мариуполь- Никольское-с. Розовка (Запорожье)", - говорится в сообщении.

В оккупированном Мариуполе захватчики запустили производство бетонных оборонительных сооружений и укреплений для блиндажей, - Андрющенко 01

Однако, по словам советника городского головы, основным поставщиком "зубов" продолжает оставаться Россия.

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В оккупированном Мариуполе захватчики запустили производство бетонных оборонительных сооружений и укреплений для блиндажей, - Андрющенко 02
В оккупированном Мариуполе захватчики запустили производство бетонных оборонительных сооружений и укреплений для блиндажей, - Андрющенко 03
В оккупированном Мариуполе захватчики запустили производство бетонных оборонительных сооружений и укреплений для блиндажей, - Андрющенко 04

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Топ комментарии

  • Альтер Эго 3c28df09
    А чому в нас такого " не запущено"?
    Як писав Бутусов- одна із глобальних проблем системи оброни- відсутність побудови укріп районів у тилу. Хоча купа будівельної техніки а воєнних адміністрацій.
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